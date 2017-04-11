Полиция разыскивает людей, совершивших взрыв в центре Киева

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Вторник, 11 апреля 2017, 09:11

Полиция расследует взрыв, прогремевший в центре Киева ночью, по статье об умышленном уничтожении имущества, проводится оперативно-розыскная работа.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Открыто уголовное производство по предварительной квалификации ст. 194 ч 2 УК - умышленное уничтожение или повреждение имущества", - сказал он.

Тракало уточнил, что в результате взрыва на улице Владимирской, 4, люди не пострадали.

 

"В результате взрыва повреждены окна и стоящий рядом автомобиль. На месте работали взрывотехники, которые собрали остатки от взрывного устройства. Будет проведена экспертиза, чтобы установить, какое именно взрывное устройство там было", - отметил Тракало.

Он добавил, что сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по лицам, которые могли быть причастны к совершению взрыва и отрабатываются мотивы преступления.

Как известно, около часа ночи в центре Киева произошел взрыв.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Киев
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