На Харьковщине задержан автомобиль, перевозивший боеприпасы из зоны АТО
В Харьковской области полиция задержала автомобиль, в котором находилось оружие из зоны АТО.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.
"На посту "Песочин" сотрудниками группы быстрого реагирования, батальона "Харьков" совместно с работниками Управления уголовного розыска, Управления превентивной деятельности ГУНП, СБУ был обнаружен автомобиль "Форд", в котором находились патроны и гранаты", - говорится в сообщении.
Из автомобиля были изъяты патроны различного калибра, гранаты "Ф-1", "РГД-5", выстрелы для подствольных гранатометов.
Как выяснили оперативники, оружие транзитом через Харьковскую область перевозили жители Киева и Киевской области из зоны АТО в столицу. Цель транспортировки груза устанавливается.
Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюрьмы.
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