На Харьковщине задержан автомобиль, перевозивший боеприпасы из зоны АТО

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Среда, 12 апреля 2017, 01:03

В Харьковской области полиция задержала автомобиль, в котором находилось оружие из зоны АТО.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

"На посту "Песочин" сотрудниками группы быстрого реагирования, батальона "Харьков" совместно с работниками Управления уголовного розыска, Управления превентивной деятельности ГУНП, СБУ был обнаружен автомобиль "Форд", в котором находились патроны и гранаты", - говорится в сообщении.

Из автомобиля были изъяты патроны различного калибра, гранаты "Ф-1", "РГД-5", выстрелы для подствольных гранатометов.

Как выяснили оперативники, оружие транзитом через Харьковскую область перевозили жители Киева и Киевской области из зоны АТО в столицу. Цель транспортировки груза устанавливается.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюрьмы.

 
 

Темы: полиция АТО Харьковская область
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