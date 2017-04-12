Путин заявил, что не допустит "майдан" в России

Президент РФ Владимир Путин обещает не допустить "цветных революций" в России.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Мир".

"Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности – ред.)", — отметил Путин.

В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Как известно, в феврале министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о вероятности расширения географии "цветных революций".