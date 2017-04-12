За отказ служить в армии РФ против крымчанина возбудили дело

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Среда, 12 апреля 2017, 15:38

Против крымчанина, не желающего проходить воинскую службу в российской армии, возбудили уголовное дело.

Об этом во время пресс-конференции "Весенний призыв 2017" заявил российский военком Крыма Анатолий Малолетко, передает КрымSOS.

"По одному гражданину возбуждено уголовное дело, остальные считаются неоповещенными, потому что на период проведения призыва они находились за пределами Крыма", – рассказал представитель оккупационных властей.

Всего, в ряды "уклонистов" Малолетко зачислил 200 человек, отметив, что многие пользуются наличием двух паспортов, уезжая на материковую Украину на время призыва.

Подконтрольный России военный комиссар Крыма Анатолий Малолетко рассказал, что менее 20 жителей Крыма выразили желание проходить службу на территории России.

Как сообщалось, впервые со времени начала оккупации Крыма в 2014 году, его жителей отправляют служить в армии РФ за пределами полуострова.

Темы: Крым права человека
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