У самого богатого нардепа 825 миллионов гривен – "Чесно"

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Среда, 12 апреля 2017, 17:50
Вячеслав Богуслаєв

Президент запорожского предприятия "Мотор Сич" народный депутат группы "Воля народа" Вячеслав Богуслаев имеет наибольшие денежные сбережения.

Об этом сообщает общественное движение "Чесно".

По подсчетам активистов, суммарный размер его денежных активов по курсу 31 декабря 2016 года составляет 825 399 645 грн.

Отмечается, что за 2016 год Богуслаев получил больше миллиарда гривен дохода. Об этом свидетельствует его декларация на сайте НАПК. В списке самых богатых людей Украины "Forbes" за 2016 год он был на 30-м месте.

По денежным активам нардеп-мажоритарщик из Запорожской области опередил прошлогоднего рекордсмена Игоря Котвицкого, Виталия Хомутынника и братьев Дубневичей, отмечает "Чесно".

Олигархи Вадим Новинский, Константин Жеваго, Александр Герега за денежными активами не попали даже в первую десятку.

По состоянию на конец 2015 года у нардепа было 328 587 акции "Мотор Сичи", однако на конец 2016 г. – лишь 21 598 акции. Таким образом, депутат потерял более 93% своих акций запорожского предприятия, которое специализируется на производстве авиационных двигателей.

Хотя Богуслаев никогда официально не был акционером предприятия, теперь его доля меньше 10%, а значит, сведения о ней даже не публикуются в реестре. Большинство акций "Мотор Сичи" принадлежат именно таким миноритарным владельцам, а поэтому узнать о том, сохраняет ли депутат контроль над "Мотор Сич" и сейчас, точно не возможно, отмечают активисты.

Свой рекордный доход Богуслаев официально получил не от продажи ценных бумаг, а как "инвестиционный доход" от ООО "Фирма "Мотор-Дилер" – предприятия, которое занимается посредничеством по договорам по ценным бумагам или товарах. Эта фирма основана ПАО "Мотор Сич". Большая часть сбережений Богуслаева – 25,6 млн долларов и 8,3 млн грн – размещении в его же "Мотор Банке".

Как сообщалось, Богуслаев также попал в антирейтинг прогульщиков марта 2017 года. В целом за каденцию он пропустил по неизвестным причинам 59% пленарных заседаний. В 7 созыве входил в состав фракции "Партии Регионов" и голосовал за "диктаторские законы" 16 января.

Темы: декларации
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