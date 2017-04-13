Приднестровье признало "государственным" российский флаг

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Четверг, 13 апреля 2017, 02:09

Так называемый верховный совет непризнанной ПМР принял "законопроект", согласно которому российский флаг стал вторым "государственным" в регионе.

Об этом сообщает Укринформ.

Как подчеркивается в пояснительной записке к "законопроекту", использование государственного флага России на территории Приднестровья "связано со стремлением жителей региона присоединиться к РФ на основании результатов референдума 2006 года".

По мнению авторов "законопроекта", использование российского флага "станет важным стимулом для дальнейшей экономической и политической интеграции с РФ".

Таким образом, отныне на всех "государственных" учреждениях региона будут вывешены два флага - российский и приднестровский (приднестровский флаг - флаг бывшей Молдавской ССР). Флаг Приднестровья будет расположен слева от зданий, а российский - справа.

Официальный Кишинев пока никак не прокомментировал решение властей непризнанного Приднестровья.

Как сообщалось, пророссийский президент Молдовы Игорь Додон пообещал провести референдум о статусе непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Ранее Додон заявил, что хочет, чтобы Молдова была страной без каких-либо иностранных войск, включая российские.

Как известно, независимость ПМР провозгласила 25 августа 1991 года, после чего между сепаратистами и молдавскими войсками начался кратковременный вооруженный конфликт, завершившийся фактической победой сепаратистов, поддержанных российской армией.

Темы: Приднестровье Молдова Росcия
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