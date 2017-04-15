Лавров решил, что Киев отказывается выполнять "минские договоренности"

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Суббота, 15 апреля 2017, 14:50

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что заявление секретаря СНБО Александра Турчинова о безальтернативности продвижения украинских войск в восточные районы Украины свидетельствует об отказе Киева выполнять "минские договоренности".

Об этом Лавров заявил 15 апреля на пресс-конференции в Москве, сообщает Интерфакс.

"Заявление (Турчинова) означает то, что Киев отказывается выполнять ту самую часть минских договоренностей, в отношении вопросов безопасности, которую считает приоритетной и неотъемлемой", - заявил Лавров. 

"Нам давно понятно, что эта линия взята руководством Украины сознательно", - добавил он. 

Также Лавров отметил, что на ближайшей встрече в "нормандском формате" это будет "один из очень серьезных вопросов для рассмотрения". 

Как известно, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью украинской службе BBC заявил о том, что у Украины нет другой альтернативы, кроме как побеждать и "метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток (Украины)".

Темы: Минские соглашения Донбасс Росcия
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