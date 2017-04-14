Турчинов: У мене прізвисько краще, ніж у Путіна

Секретар РНБО Олександр Турчинов каже, спокійно ставиться до прізвиська, яке йому дали в Росії – "кривавий пастор".

Про це він розповів в інтерв'ю українській службі ВВС, оприлюдненому 14 квітня.

"Ви знаєте, мене і раніше "пастором" називали, але росіяни додали "Кривавий", мабуть, вважаючи, що я їхньою кров'ю снідаю, а інколи і вечеряю. Якось спокійно я до цього ставлюсь, навіть звик. Я думаю, це прізвисько значно краще, ніж те, що українці дали Путіну", – зазначив Турчинов.

На запитання, коли і чим може закінчитися антитерористична операція, секретар РНБО сказав:

"У нас нема іншої альтернативи, крім як перемагати. Минулий рік був першим, коли ми не здали жодного метра землі, а навпаки здобули десятки кілометрів".

"Тому я вважаю, що наше завдання – метр за метром, кілометр за кілометром, мінімізуючи втрати, просуватися на схід. Головне – не проскочити кордон", – пожартував він.