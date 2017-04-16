В Петербурге задержали несколько десятков участников "прогулки оппозиции"

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Воскресенье, 16 апреля 2017, 18:21

На Дворцовой площади в Петербурге задержали около 50 человек - участников очередной "прогулки новой оппозиции". 

Как сообщает "Эхо Москвы", задержанных везут в отделения полиции. 

Как сообщил организатор шествия Александр Расторгуев, участники "прогулки", на которую вышло около 200 человек, шли по тротуару Невского проспекта в сторону Дворцовой площади, не неся с собой и не выкрикивая никаких лозунгов. 

По его словам, на площади участников акции ждали около 8 автобусов с бойцами Росгвардии.

"После того, как протестующие попросили правоохранителей увести провокатора - человека, который выкрикивал в их адрес оскорбления, начались задержания самих оппозиционеров", - отмечается в сообщени. 

Оппозиционерам объявили, что их задержали по статье 20.2 админкодекса, которая касается нарушения правил проведения митингов.

Как известно, 2 апреля в Москве и других городах состоялась "прогулка новой оппозиции", в столице РФ были проведены массовые задержания участников акции

В правоохранительных органах сообщили, что в Москве было задержано не менее 40 человек, СМИ отмечали, что количество задержанных - по меньшей мере 44 человек.

Темы: Росcия оппозиция митинги
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