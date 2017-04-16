В Британии осудили очередной запуск ракеты КНДР

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Воскресенье, 16 апреля 2017, 19:18

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон осудил очередной запуск ракеты Северной Кореей.

Об этом Джонсон заявил  в своем микроблоге в Твиттере 16 апреля.

"Я решительно осуждаю последний запуск ракеты Северной Кореей. Они (КНДР) должны прекратить эти воинственные действия и выполнять резолюции ООН", - заявил глава МИД Великобритании.

Как известно, ранее АFР со ссылкой на южнокорейских военных сообщил, что КНДР попыталась запустить ракету, однако пуск оказался неудачным.

Позже американские военные сообщили, что ракета взорвалась практически на старте.

Темы: КНДР ядерное оружие Великобритания
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