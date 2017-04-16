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ЗМІ: Північна Корея провела невдалий запуск ракети

Неділя, 16 квітня 2017, 02:28
ЗМІ: Північна Корея провела невдалий запуск ракети

Північна Корея в неділю, 16 квітня, спробувала запустити ракету, однак пуск виявився невдалим.

Про це повідомляє агентство АFР з посиланням на військових Південної Кореї.

"Сьогодні вранці Північна Корея спробувала запустити ракету невідомого типу в районі Сінпо в провінції Хамгьон-Намдо, але ми підозрюємо, що запуск не вдався", - заявили в міноборони Південної Кореї.

Інші подробиці не повідомляються.

Пізніше американські військові повідомили, що ракета вибухнула практично на старті. Її тип ще не відомий.

Як відомо, раніше США заявили, що готові завдати превентивного удару по Північній Кореї, якщо будуть впевнені, що вона збирається провести випробування ядерної зброї.

Згодом АР повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення проводити відносно КНДР політику максимального тиску, відкинувши варіанти військового втручання і повалення диктатури в країні.

У свою чергу Північна Корея заявила, що готова використати зброю проти ударної групи військово-морського флоту США, яка знаходиться поблизу Корейського півострова.

Теми: Північна Корея
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