"Национальный корпус" продолжает блокировать "Сбербанк" в Днепре

"Национальный корпус" продолжает блокировать "Сбербанк" в центре Днепра.

Об этом националисты сообщают на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, с первых дней акции все работники банка переведены в другие отделения, аргументируя это "моральным давлением" из-за нахождения под стенами учреждения активистов и установленной инсталляции с обломками снарядов, стикерами и флагом Украины. Поэтому центральное отделение "Сбербанка" в Днепре сейчас заблокировано и не работает.

Как известно, 12 марта в разных областях Украины активисты позаливали банкоматы "Сбербанка" монтажной пеной, а 14 марта в Киеве замуровали одно из отделений этого банка.

12 апреля националисты заблокировали отделение российского "Сбербанка" в центре Днепра.

Украинская правда