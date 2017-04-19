На затонувшем сухогрузе было 9 граждан Украины – МЧС РФ

00
1
Среда, 19 апреля 2017, 08:53

На затонувшем сухогрузе "Герои Арсенала" было 9 граждан Украины, 2 человека из России и один – из Грузии.

Об этом начальник пресс-службы управления МЧС РФ в аннексированном Крыму Владимир Иванов сообщил "Интерфаксу".

Один из двенадцати членов экипажа судна поднят на борт в состоянии сильного переохлаждения, еще с четырьмя налажен визуальный контакт.

"Спасатели видят людей в спасательных жилетах, к сожалению, они не могут поднять их на борт спасательной шлюпки. Их сильной волной относят от корабля. Пока их состояние непонятно", – сказал Иванов.

В пресс-службе Росморречфлота уточнили, что спасенным является моторист судна, гражданин Украины, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, капитаном сухогруза был россиянин.

Представитель ГУ МЧС по Крыму уточнил, что место крушения находится примерно в 27 км от побережья Крыма: "Примерная точка привязки – село Яковенково в районе Керчи".

По данным морских спасательных служб, судно на момент крушения стояло на рейде.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, по факту крушения судна возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта").

Обстоятельства случившегося выясняют.

Источник "Интерфакса" в международных службах морского поиска и спасения сказал, что "предварительно, по докладу экипажа, во время кораблекрушения они столкнулись с сильным штормом. Справиться со стихией экипажу не удалось, и судно затонуло".

Транспортные надзорные службы проверят, насколько исправным был затонувший в Черном море сухогруз перед выходом в рейс, сообщил агентству источник в международных службах морского поиска и спасения.

"Предварительно, сухогруз мог иметь замечания по части технического состояния, однако, утверждать это однозначно нельзя. Все документы будут проверены", – сказал собеседник.

Ранее в среду сообщалось, что судно "Герои Арсенала", следовавшее из Азова в Турцию с грузом зерна, потерпело крушение. Оно пропало в районе Керченской переправы. Сигнал бедствия от капитана сухогруза поступил около 03:54 мск среды.

По предварительным данным, сухогруз полностью ушел под воду. На борту было 12 человек.

"Интерфаксу" в пресс-службе "Росморречфлота" сказали: "Из-за сильного шторма сухогруз водоизмещением 3,5 тысяч тонн раскололся надвое и затонул".

Темы: Черное море катастрофы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Черное море вошел американский десантный корабль 18 марта 2017, 20:57
Прокуратура расследует обстрел россиянами украинского самолета, пули передадут в МУС 2 февраля 2017, 11:25
Обстрел самолета ВСУ: РФ передала ноту украинскому военному атташе 2 февраля 2017, 01:00
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 78.154.171.---laa199919.04.2017 09:21
Это российская параноя - пропагандиские сайта РФ - передают слова ГУ МЧС по разному - по данным ТАСС и РИА Новоости- 9 украинцев, 2 россиянина и грузин, Комерсант - 8 россиян, 3 украинца, 1 грузин. Врут сами себе
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
В Днипре и на Харьковщине из-за снега движение транспорта ограничено
МАУ будет брать 9 долларов при бронировании билетов через агентства
На затонувшем сухогрузе было 9 граждан Украины – МЧС РФ
Хроника 19 апреля. Самосожжение в Раде и британский пентхаус Ахметова
Все новости
Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Хельсинки

Есть ли секс в космосе?

Ученые исследуют, сможем ли мы размножаться не на Земле