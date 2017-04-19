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В Керченском проливе затонул российский сухогруз

Среда, 19 апреля 2017, 07:40

Российский сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение в акватории Черного моря в районе Керченской переправы.

Об этом, ссылаясь на МЧС РФ, сообщает "РИА Новости"

"19.04.2017 в акватории Черного моря потерпело крушение судно "Герои Арсенала". К месту происшествия направлены службы экстренного реагирования. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

По информации ГУМЧС по Краснодарскому краю, ранним утром 19 апреля поступило сообщение о том, что в районе Керченского пролива (15 миль от пункта Тамань) пропал с радаров сухогруз.

Экстренные службы сообщили, что семь членов экипажа затонувшего сухогруза "Герои арсенала" пропали при крушении судна, пять человек спасены.

 

Темы: Крымчрезвычайное происшествиеРосcия
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