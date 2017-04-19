СБУ заявляет, что заблокировала провокацию России в Одессе

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Среда, 19 апреля 2017, 10:45

Служба безопасности блокировала запланированную Российской Федерацией провокацию относительно болгарской нацменьшинства в Одесской области.

Об этом на брифинге 19 апреля рассказал руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук.

По данным СБУ, организатором "акции протеста" является лидер радикальной общественной организации "Наждак" Николай Дульский.

Спецслужба задокументировала переписку с одесским координатором провокации, который прибыл в Одессу из Харькова.

По замыслу российских спецслужб участники "протеста" должны были пройти в Одессе шествием от памятника поэту Христо Ботеву к консульству Болгарии.

"План максимум российских спецслужб предусматривал нападение псевдонационалистов на мирное шествие с использованием файеров. Благодаря четким действиям проплаченное шоу в Одессе не произошло и российские каналы не получили красивой "картинки" о фейковые притеснения национальных меньшинств", – отметил Ткачук.

СБУ задержала координатора планируемой провокации.

"По нашим данным такие акции планируются и на территории Харьковской, Херсонской Николаевской областей, то есть на востоке и юге Украины", – добавил он и призвал граждан быть бдительными и не участвовать в сомнительных акциях.

Украинская правда

Темы: СБУ Росcия Одесса
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