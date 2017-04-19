СБУ заявляет, что заблокировала провокацию России в Одессе

Служба безопасности блокировала запланированную Российской Федерацией провокацию относительно болгарской нацменьшинства в Одесской области.



Об этом на брифинге 19 апреля рассказал руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук.



По данным СБУ, организатором "акции протеста" является лидер радикальной общественной организации "Наждак" Николай Дульский.



Спецслужба задокументировала переписку с одесским координатором провокации, который прибыл в Одессу из Харькова.

Служба задокументувала листування з одеським координатором провокації, який прибув до Одеси з Харкова pic.twitter.com/4waJjvVclx — СБ України (@ServiceSsu) April 19, 2017

По замыслу российских спецслужб участники "протеста" должны были пройти в Одессе шествием от памятника поэту Христо Ботеву к консульству Болгарии.



"План максимум российских спецслужб предусматривал нападение псевдонационалистов на мирное шествие с использованием файеров. Благодаря четким действиям проплаченное шоу в Одессе не произошло и российские каналы не получили красивой "картинки" о фейковые притеснения национальных меньшинств", – отметил Ткачук.

СБУ задержала координатора планируемой провокации.

Ми затримали координатора цієї акції, який спеціально прибув із Харкова pic.twitter.com/6buaFeVEML — СБ України (@ServiceSsu) 19 квітня 2017 р.

"По нашим данным такие акции планируются и на территории Харьковской, Херсонской Николаевской областей, то есть на востоке и юге Украины", – добавил он и призвал граждан быть бдительными и не участвовать в сомнительных акциях.

Украинская правда