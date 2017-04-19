На Кабмине рассказали, как будет работать безвизовый режим и биометрические паспорта

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Среда, 19 апреля 2017, 11:57

Первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко утверждает, что после введения безвизового режима с ЕС не нужно будет показывать дополнительных документов на границе.

Об этом он сказал во время выступления на заседании правительства в среду.

По словам Пристайко, безвизовый режим будет действовать для тех, кто имеют биометрические паспорта. В течение полугода каждый украинец сможет находиться 90 дней в 30 странах, с которыми введен безвизовый режим.

"Никаких дополнительных документов, кроме тех, которые пограничник мог спросить у человека, который имел в паспорте визу, никто спрашивать не будет", - подчеркнул он.

В то же время председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк рассказал, что безвизовый режим позволит совершать туристические и бизнес-поездки, но не будет давать права на работу или учебу за границей.

По его словам, украинцы, имеющие загранпаспорта с действующими шенгенскими визами, смогут выезжать за границу, пока будет действовать виза. Загранпаспорта будут работать до срока завершения их действия.

В то же время стоимость оформления биометрических паспортов, как отметил Соколюк, составляет 557 гривен (за 20 рабочих дней), 810 гривен (за 7 рабочих дней).

Для оформления документа нужно иметь с собой паспорт гражданина Украины и налоговый код, а для детей - свидетельство о рождении, также необходимо присутствие одного из родителей с соответствующими документами. Фотосъемка производится на месте.

Дети до 12 лет получают биометрический документ без отпечатков пальцев.

Как известно, по состоянию на 19 апреля было оформлено более 3,2 млн биометрических загранпаспортов, а до конца 2017 года ожидается оформление еще 2 млн.

Украинская правда

Темы: Кабинет министров визы
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Комментарии — 1
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IP: 193.238.98.---ramusus19.04.2017 16:41
Можна впевенно сказати, що закордонні фірми із задоволенням чекають українців на нетривалу роботу (сезонну). Так що це плюс для наших співвітчизників.
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