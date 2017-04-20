Поиски членов экипажа затонувшего сухогруза возобновятся утром 20 апреля

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Четверг, 20 апреля 2017, 00:41

В связи с наступлением темного времени суток вечером 19 апреля спасатели приостановили поиски членов экипажа сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

Поисковые работы возобновятся в четверг, 20 апреля, с рассветом.

На данный момент удалось спасти одного члена экипажа, достать из воды тела еще трех человек, а также обнаружить два пустых гидрокостюма.

Как известно, судно "Герои Арсенала", которое плыло из Азова в Турцию с грузом зерна, потерпело кораблекрушение. Оно исчезло в районе Керченской переправы. Сигнал бедствия от капитана сухогруза поступил примерно в 03:54 в среду. Вероятной причиной называется мощный шторм.

На борту находились 12 членов экипажа - девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии.

Темы: Росcия корабли
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