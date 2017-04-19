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У Керченській протоці затонув російський суховантаж

Середа, 19 квітня 2017, 07:40

Російський суховантаж "Герої Арсеналу" зазнав аварії в акваторії Чорного моря в районі Керченської переправи.

Про це, посилаючись на МНС РФ, повідомляє "РИА Новости"

"19.04.2017 в акваторії Чорного моря зазнало аварії судно "Герої Арсеналу". До місця події направлено служби екстреного реагування. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ГУМНС по Краснодарському краю, вранці 19 квітня надійшло повідомлення про те, що в районі Керченської протоки (15 миль від пункту Тамань) зник з радарів суховантаж.

Екстренні служби повідомили, що сім членів екіпажу затонулого суховантажу "Герої арсеналу" зникли під час аварії судна, п'ять осіб врятовані.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримнадзвичайна подіяРосія
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