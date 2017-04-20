Спасенного с судна "Герои Арсенала" украинца перевезли в Ростов

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Четверг, 20 апреля 2017, 14:23

Пострадавшего при крушении судна "Герои Арсенала" гражданина Украины перевезли из больницы в Темрюкском районе Краснодарского края РФ в одну из ростовских клиник.

Об этом сообщил ТАСС источник в органах власти района.

"Пострадавшего перевезли в одну из ростовских больниц по просьбе родственников. На сегодняшнее утро его уже у нас нет", – сказал собеседник агентства.

По его данным, в морге больницы остаются два тела погибших членов экипажа судна, еще одно отправлено в морг в ЦРБ Геленджика.

Как известно, стоящий на рейде сухогруз "Герои Арсенала" утонул 19 апреля в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск.

На борту находились 12 членов экипажа: девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии.

Спасенный гражданин Украины, моторист 1982 года рождения, весь день среды находился на борту спасательного судна – танкера "Волгонефть 18". Его подняли из воды с признаками сильного переохлаждения.

Еще три члена экипажа судна погибли, поиски остальных восьми продолжаются.

Темы: катастрофы Росcия
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