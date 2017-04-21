Обнародованы новые записи переговоров Онищенко с якобы Мартыненком

Беглый нардеп Александр Онищенко через СМИ опубликовал новые записи разговора с якобы Николаем Мартыненко, которого сегодня задержало НАБУ.

Два фрагмента записи опубликованы в издании "Страна".

По словам Онищенка, Мартыненко прилетел к нему в Лондон, где состоялся записанный разговор. Предмет разговора - коррупционные схемы Порошенко и его окружения.

На одной из записей человек с голосом похожим на голос Мартыненка подтверждает, что Порошенко прислал к нему НАБУ с обысками после того, как он рассказал президенту о структуре бизнеса предприятия НАЭК "Энергоатом".

Марытненко: Он мне бизнес по Энергоатому не решил. Потом пристал ко мне, давай я посмотрю твои выписки документов и так далее.. Ну, я дал документы, доступы. Они посмотрели. А потом после этого ко мне СБУ приезжает. По запросам, по всему. Ну чистый пи...рас, понимаешь? Он мне чуть не поломал систему, которую я выстраивал лет десять… Так это Москаленко (лидер группы "Воля народа" - Прим.Ред.), он ко мне вчера приезжал, поднимаюсь на 12 этаж. Он мне – на, ухожу с руководителя группы. Он мне начал рассказывать. Рассказал про этого Пасечника (экс-зам.главы НАК "Нефтегаз", стал известен тем, что обращался экс-министру экономики Абромавичусу и, по заявлению последнего, говорил, что он от Кононенка - Прим.Ред.). Это ж берут 50 тыс, потом говорят еще. Грановский с Кононенко – е... ж твою мать, 10 тыс. 15 тыс., и все им мало.

Онищенко: ... А ты с Григоришиным (олигарх Константин Григоришин. - Прим.Ред.) в нормальных отношениях? Он тебе кум или кто?

Мартыненко: Ээээ, не очень. Он же играл против меня с Петей. Он очень опасный. С ним нельзя связываться.

Онищенко: Я просто не понимаю эту игру, что Лещенко (депутат от БПП Сергей Лещенко - Прим.Ред.) – его человек, но в то же время и Петю он глушит и все на свете.

Мартыненко: Ну, это Григоришин такой. Вот они похожи с Петей. Вот он типа не причем. Петя с Григоришиным решили раздерибанить всю энергетику. У Рината (Ринат Ахметов - Прим.Ред.) отжали, у того отжали, у того отжали, а я у них лег поперек горла...

Онищенко: Я ж почему и говорю. Мне Григоришин передавал: зачем Онищенко, б...дь, с Ринатом туда лезет, защищает его, это вообще не его тема – пусть не лезет. Это Паша Фукс передал. Типа, какого х*я он заступается за него. Это моя тема, пусть он туда не лезет. Более того, он же (Порошенко. – Прим.Ред.) хотел, чтобы я поставил министра (экологии. – Прим.Ред.) и уже через министерство начать херить Рината. Более того, министр Шевченко еще может дать показания, что эти все склоки, которые он устраивал с премьер-министром – тоже ему давал задание Петя.

В другом фрагменте описывается, как люди Порошенка - Александр Грановский и Игорь Кононенко зарабатывали на Одесском припортовом заводе.

Мартыненко: …Они с Грановским (они - депутаты от БПП Александр Грановский и Игорь Кононенко. - Прим.Ред.) на припортовый устроил работать свою девочку - замом директора по финансам. Дальше происходит следующее – они выставляют своего трейдера, который сидит на причале ОПЗ. Далее разводят одного серьезного покупателя в Швейцарии, который через их посредника должен был купить объем. Этот серьезный покупатель делает запрос на завод, мол, подтвердите, что у этого посредника есть объемы и что он продаст. Эта дура, бл...ть, подписывает, что все есть. Этот трейдер перечисляет предоплату 13 млн евро. И все. Понимаешь, да? Понимаешь? Чистая уголовщина.

Ранее Онищенко обнародовал свои записи, на которых он разговаривает с якобы Мартыненком, а также записи разговора якобы с депутатом Олесем Довгим, которые по его утверждению приехали с ним договариваться.

Как сообщалось, бывший народный депутат Украины из фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко в четверг был доставлен в Национальное антикоррупционное бюро для проведения процессуальных и следственных действий.



Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) согласовала сообщение о подозрении бывшему народному депутату из фракции "Народный фронт" Николаю Мартыненко, которым была совершена растрата средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере $17,28 млн.



Бывший народный депутат из фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко заявил, что обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника с целью пиара и отвлечения внимания от провалов НАБУ.