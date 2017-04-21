Оприлюднено нові записи переговорів Онищенка з нібито Мартиненком

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П'ятниця, 21 квітня 2017, 00:49

Нардеп-утікач Олександр Онищенко через ЗМІ опублікував нові записи розмови з нібито Миколою Мартиненком, якого сьогодні затримало НАБУ.

Два фрагмента запису опубліковані у виданні "Страна".

За словами Онищенка, Мартиненко прилетів до нього в Лондон, де відбулася записана розмова. Предмет розмови - корупційні схеми Порошенка і його оточення.

На одному із записів людина з голосом схожим на голос Мартиненка підтверджує, що Порошенко надіслав до нього НАБУ з обшуками після того, як він розповів президенту про структуру бізнесу підприємства НАЕК "Енергоатом".

Маритненко: Він мені бізнес по Енергоатому не вирішив. Потім пристав до мене, давай я подивлюся твої виписки документів і так далі .. Ну, я дав документи, доступи. Вони подивилися. А потім після цього до мене СБУ приїжджає. За запитами, по всьому. Ну чистий пі ... рас, розумієш? Він мені мало не поламав систему, яку я вибудовував років десять ... Так це Москаленко (лідер групи "Воля народу" - прим.ред.), Він до мене вчора приїжджав, піднімаюся на 12 поверх. Він мені - на, йду з керівника групи. Він мені почав розповідати. Розповів про цього Пасічника (екс-заст.голови НАК "Нафтогаз", став відомий тим, що звертався до екс-міністра економіки Абромавічуса і, за заявою останнього, говорив, що він від Кононенка - прим.ред.). Це ж беруть 50 тис, потім говорять ще. Грановський з Кононенко - е ... ж твою мать, 10 тис. 15 тис., і все їм мало.

Онищенко: ... А ти з Григоришиним (олігарх Костянтин Григоришин. - прим.ред.) в нормальних відносинах? Він тобі кум або хто?

Мартиненко: Ееее, не дуже. Він же грав проти мене з Петром. Він дуже небезпечний. З ним не можна зв'язуватися.

Онищенко: Я просто не розумію цю гру, що Лещенко (депутат від БПП Сергій Лещенко - прим.ред.) - його людина, але в той же час і Петю він глушить і все на світі.

Мартиненко: Ну, це Григоришин такий. Ось вони схожі з Петром. Ось він типу ні при чому. Петя з Григоришиним вирішили роздерибанити всю енергетику. У Ріната (Рінат Ахметов - прим.ред.) віджали, у того віджали, у того віджали, а я у них ліг поперек горла ...

Онищенко: Я ж чому і кажу. Мені Григоришин передавав: навіщо Онищенко, б ... дь, з Рінатом туди лізе, захищає його, це взагалі не його тема - нехай не лізе. Це Паша Фукс передав. Типу, якого х * я він заступається за нього. Це моя тема, нехай він туди не лізе. Більш того, він же (Порошенко. - прим.ред.) Хотів, щоб я поставив міністра (екології. - прим.ред.) і вже через міністерство почати херіть Ріната. Більш того, міністр Шевченко ще може дати свідчення, що ці всі чвари, які він влаштовував з прем'єр-міністром - теж йому давав завдання Петя.

В іншому фрагменті описується, як люди Порошенка - Олександр Грановський і Ігор Кононенко заробляли на Одеському припортовому заводі.

Мартиненко: ... Вони з Грановським (вони - депутати від БПП Олександр Грановський і Ігор Кононенко. - прим.ред.) на припортовий влаштував працювати свою дівчинку - заступником директора з фінансів. Далі відбувається наступне - вони виставляють свого трейдера, який сидить на причалі ОПЗ. Далі розводять одного серйозного покупця в Швейцарії, який через їх посередника повинен був купити обсяг. Цей серйозний покупець робить запит на завод, мовляв, підтвердіть, що у цього посередника є обсяги і що він продасть. Ця дура, бл ... ть, підписує, що все є. Цей трейдер перераховує передоплату 13 млн євро. І все. Розумієш, так? Розумієш? Чистий кримінал.

Раніше Онищенко оприлюднив свої записи, на яких він розмовляє з нібито Мартиненком, а також записи розмови нібито з депутатом Олесем Довгим, які за його твердженням приїхали з ним домовлятися.

Як повідомлялося, колишній народний депутат України з фракції "Народний фронт" Микола Мартиненко в четвер був доставлений в Національне антикорупційне бюро для проведення процесуальних та слідчих дій.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) погодила повідомлення про підозру Мартиненку, яким була здійснена розтрата коштів ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" у розмірі $ 17,28 млн.

Колишній народний депутат з фракції "Народний фронт" заявив, що звинувачення проти нього сфальсифіковано за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника з метою піару і відволікання уваги від провалів НАБУ.

Теми: Мартиненко Онищенко НАБУ Порошенко
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