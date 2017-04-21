Декларации прокуроров откроют только по решению Матиоса – Корчак

Публичный доступ к электронным декларациям ряда прокуроров не откроют без соответствующего решения заместителя генпрокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Об этом сообщила председатель НАПК Наталья Корчак, передают Українські новини.

"Публичный доступ к этим декларациям будет возобновлен тогда, когда будет постановление Анатолия Матиоса", - сказала она.

Корчак также сообщила, что в постановлении нет четких сроков, на которые доступ к декларациям будет закрыт.

По словам Корчак, НАПК не могло отказать Матиосу в просьбе закрыть публичный доступ к декларациям, и в случае отказа руководитель агентства нес бы персональную ответственность.

Она отметила, что Матиос - первый среди правоохранителей, кто обратился к агентству с подобным заявлением.

При этом НАПК узнало у держателей других государственных реестров, что правоохранители обращаются к ним с подобными заявлениями, и информация о некоторых сотрудниках также является закрытой.