Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Декларації прокурорів відкриють тільки за рішенням Матіоса – Корчак

П'ятниця, 21 квітня 2017, 15:54
Декларації прокурорів відкриють тільки за рішенням Матіоса – Корчак

Публічний доступ до електронних декларацій ряду прокурорів не відкриють без відповідного рішення заступника генпрокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Про це повідомила голова НАЗК Наталія Корчак, передають Українські новини.

"Публічний доступ до цих декларацій буде відновлено тоді, коли буде постанова Анатолія Матіоса", - сказала вона.

Корчак також повідомила, що в постанові немає чітких строків, на які доступ до декларацій буде закрито.

За словами Корчак, НАЗК не могло відмовити Матіосу у проханні закрити публічний доступ до декларацій, і в разі відмови керівник агентства ніс би персональну відповідальність.

Вона зазначила, що Матіос - перший серед правоохоронців, хто звернувся до агентства з подібною заявою.

При цьому НАЗК дізналося у власників інших державних реєстрів, що правоохоронці звертаються до них з подібними заявами, і інформація про деяких співробітників також є закритою.

Теми: НАЗКпрокуратураМатіосдекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
НАЗК
Глава НАЗК заявив, що має ефективні "ліки" проти корупції
НАЗК: Одеський військком Борисов незаконно збагатився на 188 млн
НАЗК три місяці вивчатиме спосіб життя військкомів  
Останні новини
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
Усі новини...
Реклама: