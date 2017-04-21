Следствие озвучило 5 версий, рассматриваемых в деле Шеремета

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Пятница, 21 апреля 2017, 16:12

Через 9 месяцев после убийства журналиста Павла Шеремета, следствие до сих пор рассматривает несколько версии.

Об этом "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

По его словам в настоящее время в указанном уголовном производстве отрабатывается несколько версий относительно возможных мотивов совершения убийства.

Среди них, по словам Тракало, рассматривают:

- совершение преступления из-за профессиональной деятельности в Российской Федерации и Республике Беларусь;

- ошибка в объекте преступления, а именно приготовление убийства владельца издания "Украинская правда" Алены Притулы;

- критические публикации Шеремета в издании "Украинская правда" и выступления на радио "Вести";

- дестабилизация ситуации в государстве с целью формирования ложного отрицательного восприятия общественно-политической ситуации в Украине;

- конфликты в личной жизни Шеремета в связи с семейным, коммерческим и финансовым положением последнего.

Также "Украинская правда" направляла ряд вопросов, на которые в полиции отказались отвечать, ссылаясь на тайну следствия.

В частности полиция не ответила на следующие вопросы:

- Идентифицированы ли люди, которые были исполнителями убийства?

- Будут ли обнародованы фотороботы лиц, подложивших взрывчатку под авто?

- Есть ли понимание, кто именно был заказчиком убийства?

- Какие мотивы и версии убийства являются приоритетными?

- В начале апреля заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета украинские правоохранители направили международно-правовые поручения в 14 стран. О каких странах идет речь? Есть ли уже ответ? Какого типа информацию Украина просила у этих стран.

Как известно, 8 февраля 2017 года следователи заявили, что считают приоритетной версии убийства Шеремета за его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

20 июля 2016 года около 8:00 утра на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет.

Шеремет получил телесные повреждения и погиб в карете скорой помощи. К расследованию были привлечены представители ФБР.

Тогда генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Следствие установило, что взрыв в автомобиле произошел от дистанционного срабатывания взрывного устройства.

Кроме того, Нацполиция обнародовала видео с камер наблюдения, на которых видно, что устройство закладывали ночью мужчина и женщина. Нацполиция провела опрос более 500 свидетелей, обошла многие дома в этом районе в поисках этих людей. О результатах этих действий Нацполиции не сообщается.

28 октября УП опубликовала материал с документальными доказательствами слежку за своими журналистами и работой редакции. По информации источников УП, сбором информации занималась СБУ по просьбе Администрации президента, соответствующие материалы получает глава МВД Арсен Аваков.

Исходя из обнародованных судебных решений, следствие по делу об убийстве Шеремета разрабатывает одну из версий, по которой к убийству причастны украинские боевые батальоны.

Однако тогдашний первый заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян отметил, что выводы были сделаны лишь с нескольких судебных решений по более 97.

Украинская правда

Темы: Дело Шеремета полиция
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IP: 213.111.80.---Республіка21.04.2017 17:35
«Тоді генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність» - 19. 07. 2017 р. фахівець по фінансово-банківським справам (диплом по офшорним справам) Павло Шеремет, як журналіст, зустрівся в НБУ з Гонтаревою, після чого 20. 07. 2016 р. він був ВБИТИЙ! Ось вам і ПОМСТА!
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