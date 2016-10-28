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Журналісти УП вимагають пояснити, хто і навіщо їх прослуховує

П'ятниця, 28 жовтня 2016, 15:38

Журналісти "Української правди" вимагають президента і силовиків пояснити, для чого здійснювалося прослуховування працівників видання протягом року.  

Про це йдеться у статті Вуха влади. Як стежать за роботою журналістів УП

В статті зазначається, що у розпорядження редакції потрапили звіти слідчих щодо розмов співробітників видання починаючи з жовтня 2015 року.  

 

Зазначимо, що звіти подавалися щодо розмов, які здійснювалися як через телефон, так і через інтернет-месенджери. Вони містили інформацію щодо намірів і планів журналістів, матеріалів, що готувалися до публікації.

 

"Джерела серед співробітників правоохоронних органів вказують на те, що збором інформації займалася СБУ на прохання Адміністрації президента. Також, за нашими даними, відповідні матеріали отримує голова МВС Арсен Аваков. І стосуються вони не лише журналістів – а й політиків", - сказано у статті.

Як сказано у статті, цю інформацію підтвердили багато співробітників АП та люди з близького оточення Порошенка.

Журналісти просять президента, голову СБУ, голову МВС, голову Нацполіції відреагувати на відомості, викладені в матеріалі.

"Ми хочемо знати – хто, з якою метою і яким чином прослуховував журналістів "Української правди" протягом останнього року", - сказано у публікації.

Українська правда

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Теми: ЗМІПорошенкопрослуховування
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