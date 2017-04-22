ДФС заработала, Авдеевка до сих пор без света

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Суббота, 22 апреля 2017, 18:12

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено, однако Авдеевка остается обесточенной.

Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter.

"По состоянию на 13.30 восстановлено электроснабжение ДФС. Авдеевка обесточена из-за повреждения в серой зоне. Рeмонт нe выполняется, отсутствует согласование российской стороны в СЦКК", - сообщили в МинТОТ.

Позже в министерстве добавили, что рeмонтные бригады выполняют работы по рeализации возможности альтeрнативного энергообеспечения Авдеевки.

Как сообщалось, ранее гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов сообщил, что Авдеевка и Донецкая фильтровальная станция снова обесточены, АКХЗ находится на собственной генерации.

Украинская правда

Темы: Авдеевка
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