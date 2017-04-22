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Авдіївка та ДФС знову без електрики

Субота, 22 квітня 2017, 12:29
Авдіївка та ДФС знову без електрики

Авдіївку та Донецьку фільтрувальну станцію знову знеструмлено.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook гендиректор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов.

За його словами, АКХЗ перебуває на власній генерації.

Магомедов додав, що зараз очікується рішення СЦКК для початку ремонтних робіт.

Він не уточнив причину знеструмлення, однак раніше неодноразово Авдіївка та ДФС залишалися без електроенергії через обстріли з боку бойовиків.

Українська правда

Теми: Авдіївка
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