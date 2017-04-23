Оккупанты в Крыму признали, что отдыхать в Турции вдвое дешевле

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Воскресенье, 23 апреля 2017, 03:42

Стоимость отдыха в Крыму для россиян выше в два раза, чем в Турции, и это не говоря уже о разнице в качестве сервиса.

Об этом сообщил представитель оккупационной власти Крыма, так называемый министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий, пишет Крыминформ.

По его словам, недельный тур в Крым на двоих, включающий размещение в стандартном номере отеля "три звезды" с завтраком обходится в 34 710 рублей плюс 30 000 – авиаперелет из Москвы и обратно, плюс 2 000 рублей – трансфер аэропорт-отель-аэропорт, что в сумме составляет 66 710 рублей, в то время как недельный пакет в Турцию "все включено" на двоих с авиаперелетом из Москвы и обратно и трансфером будет стоить 39 294 рубля.

Стрельбицкий добавил, что среди объектов размещения категории "четыре звезды" Крым оказывается дороже Турции уже в два раза, а с услугой "все включено" – даже в 2,74 раза. В категории "пять звезд" отдых в крымских отелях в 3,4 раза дороже, чем в Турции, а с услугой "все включено" – в 3,74 раза.

При этом Стрельбицкий заявил, что турецкая сторона специально устанавливает цены ниже рыночных.

Темы: Крым оккупация
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