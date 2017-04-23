Боевики ОРЛО заявили, что Украина обстреливает район подрыва миссии ОБСЕ

Один из представителей боевиков ОРЛО Владислав Дейнего заявил, что украинские военные обстреливают район подрыва автомобиля патруля СММ ОБСЕ в окрестностях с. Пришиб Славяносербского района.

Как сообщает Интерфакс, по словами Дейнего, "таким образом украинская сторона мешает проведению следственных действий".

Также он заявил, что на месте инцидента "работает оперативно-следственная группа из числа сотрудников генеральной прокуратуры, МГБ и МВД "ЛНР".

Как известно, в результате подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории ОРЛО один из членов миссии погиб, двое доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал обеспечить безопасность СММ и свободу действий согласно мандата.