Боевики ОРЛО заявили, что Украина обстреливает район подрыва миссии ОБСЕ

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Воскресенье, 23 апреля 2017, 16:55

Один из представителей боевиков ОРЛО Владислав Дейнего заявил, что украинские военные обстреливают район подрыва автомобиля патруля СММ ОБСЕ в окрестностях с. Пришиб Славяносербского района.

Как сообщает Интерфакс, по словами Дейнего, "таким образом украинская сторона мешает проведению следственных действий".

Также он заявил, что на месте инцидента "работает оперативно-следственная группа из числа сотрудников генеральной прокуратуры, МГБ и МВД "ЛНР". 

Как известно, в результате подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории ОРЛО один из членов миссии погиб, двое доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал обеспечить безопасность СММ и свободу действий согласно мандата. 

Темы: ОБСЕ "ЛНР"
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