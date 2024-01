В ОРЛО підірвався автомобіль СММ ОБСЄ, є загиблий

У неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Як повідомляє Українська сторона СЦКК, автомобіль підірвався близько 11 години, під час здійснення патрулювання в районі населеного пункту Пришиб, ймовірно на міні.

За попередніми даними, серед групи СММ ОБСЄ є загиблі та поранені.

"Українська сторона висловлює співчуття рідним та близьким потерпілих, а також заявляє, що у зазначений час, за даними чергових змін, режим припинення вогню дотримувався як з української сторони, так із боку НЗФ ОРЛО", - йдеться в заяві.

Разом з тим, в СММ ОБСЄ підтвердили, що автомобіль місії потрапив у "серйозний безпековий інцидент" на Луганщині та пообіцяли повідомити подробиці пізніше.

We can confirm that an #OSCE patrol has been involve in a serious security incident in the Luhansk region. (1/2) — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) April 23, 2017

Водночас чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц у Twitter повідомив, що в результаті вибуху один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення.

Tragic news from #Ukraine: SMM patrol drove on mine. One #OSCE patrol member killed, one injured 1/3 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) April 23, 2017

"Сердечні співчуття родині загиблого та команді СММ. Смерть колеги є шоком для всього ОБСЄ. Сподіваюся, що поранений спостерігач скоро відновиться", - написав також Курц.

Heartfelt condolences to family of victim+SMM team. Death of colleague is a shock to whole #OSCE. Hope injured monitor will recover soon.2/3 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) April 23, 2017

Він підкреслив, що необхідно провести ретельне розслідування інциденту і притягнути винних до відповідальності.

Just spoke to @OSCE_SMM Amb Apakan: Need thorough investigation; those responsible will be held accountable 3/3 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) April 23, 2017

Як відомо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ почала свою роботу в Україні у березні 2014 року.

Даний інцидент з патрулем місії ОБСЄ, що призвів до жертв серед спостерігачів - перший з початку роботи місії.

Представники ОБСЄ не проводять розслідування, а лише звітують про факти, також представники СММ ОБСЄ не доставляють гуманітарну допомогу на окуповані території. До складу місії ОБСЄ входять неозброєні цивільні спостерігачі та міжнародні працівники з країн-учасниць ОБСЄ, допомагають їм співробітники з України.

У місії неодноразово заявляли про перешкоджання діяльності спостерігачів з боку бойовиків ОРДЛО та наполягали на гарантуванні безпеки для спостерігачів з боку конфліктуючих сторін, щоб ті могли виконувати свої обов'язки в рамках місії.

Також в ОБСЄ повідомляли про свої БПЛА, збиті, обстріляні та захоплені бойовиками.

Українська правда