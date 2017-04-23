Генсек НАТО заявил о необходимости расследования подрыва патруля ОБСЕ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость тщательного расследования трагического инцидента с патрулем ОБСЕ.
Об этом он написал в своем Твиттере.
"Необходимо тщательное расследование трагического инцидента с СММ ОБСЕ на востоке Украины. Безопасность и свобода передвижения должны быть сохранены", - написал Столтенберг.
Как известно, в результате подрыва автомобиля СММ ОБСЕ на территории ОРЛО один из членов миссии погиб, двоих доставили в больницу для дальнейшего обследования.
Министр иностранных дел Павел Климкин призвал обеспечить безопасность СММ и свободу действий в соответствии с мандатом.
Европейская правда
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