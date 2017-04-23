Генсек НАТО заявил о необходимости расследования подрыва патруля ОБСЕ

808 просмотров
0
Воскресенье, 23 апреля 2017, 17:13

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость тщательного расследования трагического инцидента с патрулем ОБСЕ.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Необходимо тщательное расследование трагического инцидента с СММ ОБСЕ на востоке Украины. Безопасность и свобода передвижения должны быть сохранены", - написал Столтенберг.

Как известно, в результате подрыва автомобиля СММ ОБСЕ на территории ОРЛО один из членов миссии погиб, двоих доставили в больницу для дальнейшего обследования.

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал обеспечить безопасность СММ и свободу действий в соответствии с мандатом.

Европейская правда

Темы: ОБСЕ "ЛНР" НАТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики ОРЛО заявили, что Украина обстреливает район подрыва миссии ОБСЕ 23 апреля 2017, 16:55
Порошенко отреагировал на подрыв патруля ОБСЕ 23 апреля 2017, 15:32
Подрыв автомобиля СММ ОБСЕ: 1 член миссии погиб, 2 пострадали 23 апреля 2017, 15:22
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Украинцы взяли "золото" и "бронзу" на ЧЕ по спортивной гимнастике
Подрыв автомобиля СММ ОБСЕ: 1 член миссии погиб, 2 пострадали
В ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, есть погибший
От обстрела под Авдеевкой погиб военный - штаб
Все новости
#LetMyPeopleGo

Украинцы поддержали крымского политзаключенного Зейтуллаева

Олег Скрипка

Для людей, которые не могут выучить язык, нужно создать гетто