Генсек НАТО наголосив на потребі розслідування підриву патруля ОБСЄ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив на потребі ретельного розслідування трагічного інциденту з патрулем ОБСЄ.

Про це він написав у своєму Твіттері.

"Необхідне ретельне розслідування трагічного інциденту з СММ ОБСЄ на сході України. Безпека і свобода пересування повинні бути збережені" - написав Столтенберг.

A thorough investigation is needed of the tragic @OSCE_SMM incident in E #Ukraine. Safety & freedom of movement must be maintained.