Могерини с Лавровым обсудит Украину и Сирию

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Понедельник, 24 апреля 2017, 03:07

Верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини в понедельник, 24 апреля, осуществит свой первый официальный визит в Москву.

Об этом сообщает DW.

На встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым будут обсуждаться, в частности, ситуация в Украине и Сирии.

Отмечается, что сирийская проблема будет в приоритете. Отношения ЕС и России, напряженные из-за конфликта на Донбассе, усложнились также и из-за противостояния в Сирии.

Другими темами разговора Могерини и Лаврова станут вопросы Ирана, Ливии и Афганистана, мирный процесс на Ближнем Востоке, а также отношения между Евросоюзом и РФ.

Темы: ЕС Лавров Украина
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