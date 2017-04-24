Проект безвиза для Украины внесли в повестку дня заседания послов ЕС

2257 просмотров
0
Понедельник, 24 апреля 2017, 12:34

Комитет постоянных представителей ЕС COREPER 26 апреля рассмотрит вопрос безвизового режима для Украины.

Повестка встречи послов ЕС 26 апреля опубликована на сайте Совета ЕС и Европейского совета.

Так, в перечне проектов, которые COREPER будет рассматривать в среду, указан "регламент Европарламента и Совета ЕС, вносящий изменения в регламент о перечне третьих стран, чьим гражданам при пересечении внешних границ требуется виза, и стран, чьи граждане освобождаются от такого требования (Украина)".

После того как украинский безвиз примут послы Евросоюза, его должен утвердить Совет ЕС. Ожидается, что это произойдет ориентировочно 11 мая. После этого состоится подписание и публикация решения в Официальном журнале ЕС. Безвиз фактически вступит в силу через 20 дней после опубликования – ориентировочно 11 июня.

Напомним, 6 апреля 2017 года Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима с ЕС для граждан Украины.

О том, как именно будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье на ЕвроПравде: "Без виз, и не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Европейская правда

Темы: визы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Требования ЕС для безвизовых поездок: комментированный перевод пограничного кодекса 21 апреля 2017, 18:00
Порошенко призвал британцев либерализовать визовый режим для Украины 19 апреля 2017, 15:13
На Кабмине рассказали, как будет работать безвизовый режим и биометрические паспорта 19 апреля 2017, 11:57
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 2 ранены – штаб
Проект безвиза для Украины внесли в повестку дня заседания послов ЕС
Минздрав призывает врачей всей страны попробовать возглавить "ОХМАТДЕТ"
У НАБУ есть три дела по Мартыненко
Все новости
7 советов

Как стать уверенным в себе

Практическое руководство

Что происходит с ребенком до 5 лет, и что с этим делать родителям