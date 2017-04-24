Шуфрич заступился за Лолиту: хочет, чтобы СБУ отменила запрет на въезд

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Понедельник, 24 апреля 2017, 17:37

Народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич предлагает Верховной Раде обратиться в Службу безопасности с просьбой отменить решение о запрете въезда в Украину певице Лолите Милявской.

Проект соответствующего постановления №6408 зарегистрировано 24 апреля, как свидетельствует сайт парламента.

Текст документа пока отсутствует. Документ передан на рассмотрение руководству.

Как известно, накануне Милявскую завернули в пункте пропуска "Конотоп" во время оформления пассажиров поезда сообщением "Москва-Киев".

Певице на 3 года запрещен въезд в Украину за посещение оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска.

Украинская правда

Темы: Росcия СБУ
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IP: 35.187.47.---g_oleksiy24.04.2017 17:54
Вихліть і його відразу за нею)))
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