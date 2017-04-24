Шуфрич заступився за Лоліту: хоче, щоб СБУ скасувала заборону на в'їзд
Народний депутат фракції "Опозиційний блок" Нестор Шуфрич пропонує Верховній Раді звернутися до Служби безпеки з проханням скасувати рішення про заборону в'їзду в Україну співачці Лоліті Мілявській.
Проект відповідної постанови №6408 зареєстровано 24 квітня, як свідчить сайт парламенту.
Текст документа наразі відсутній. Документ передано на розгляд керівництву.
Як відомо, напередодні Мілявську завернули у пункті пропуску "Конотоп" під час оформлення пасажирів потяга сполученням "Москва-Київ".
Співачці на 3 роки заборонено в'їзд в Україну за відвідини окупованого Криму через закриті пункти пропуску.
Українська правда
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