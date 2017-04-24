Шуфрич заступився за Лоліту: хоче, щоб СБУ скасувала заборону на в'їзд

617 переглядів
0
Понеділок, 24 квітня 2017, 17:37

Народний депутат фракції "Опозиційний блок" Нестор Шуфрич пропонує Верховній Раді звернутися до Служби безпеки з проханням скасувати рішення про заборону в'їзду в Україну співачці Лоліті Мілявській.

Проект відповідної постанови №6408 зареєстровано 24 квітня, як свідчить сайт парламенту.

Текст документа наразі відсутній. Документ передано на розгляд керівництву.

Як відомо, напередодні Мілявську завернули у пункті пропуску "Конотоп" під час оформлення пасажирів потяга сполученням "Москва-Київ".

Співачці на 3 роки заборонено в'їзд в Україну за відвідини окупованого Криму через закриті пункти пропуску.

Українська правда

Теми: Росія СБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Якщо РФ не виконає рішення суду ООН, Україна звернеться до Генасамблеї 24 квітня 2017, 17:28
Підрив авто ОБСЄ: У Меркель заявили про "особливу відповідальність" РФ 24 квітня 2017, 14:44
Могеріні: Санкції проти РФ прив’язані до ситуації на Донбасі і анексії Криму 24 квітня 2017, 14:06
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Якщо РФ не виконає рішення суду ООН, Україна звернеться до Генасамблеї
Одна з найкращих авіакомпаній світу літатиме до Києва
НАБУ подало в САП остаточну підозру на Охендовського
Підрив автомобіля ОБСЄ названий терактом
Усі новини
"Гра престолів"

З’явилися перші офіційні фото 7 сезону "Гри престолів"

#LetMyPeopleGo

Українці підтримали кримського політв’язня Зейтуллаєва