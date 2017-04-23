Лолите запрещен въезд на 3 года - пограничники

Российской певице Лолите Милявской запрещен въезд в Украину на три года.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, в воскресенье утром в пункте пропуска "Конотоп" во время оформления пассажиров поезда сообщением "Москва-Киев" была обнаружена гражданка РФ Милявская, в отношении которой у пограничников была предварительная информация о нарушении ею законодательства Украины и посещения оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска.

"На основании законодательства Украины и имеющейся дополнительной информации гражданке РФ Милявской Лолите было отказано в пересечении границы в Украину и запрещен въезд на три года", - написал Слободян.

Лолита уехала в Москву на одесском поезде.

Она заявила, что, разлучая людей, украинские власти вынуждают ее окончательно забыть украинский язык

Как сообщалось, ранее Милявская заявила, что ее не пустили в Украину за посещение Керчи в 2015 году.

Ранее певица поддерживала аннексию Крыма. В начале 2016 года она утверждала, что ее вычеркнули из "черного списка" Минкульта.

В Киеве учится единственная дочь Милявской Ева.