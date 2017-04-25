Совет Европы расследует возможный подкуп членов ПАСЕ Азербайджаном

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Вторник, 25 апреля 2017, 05:05

Комиссия из трех независимых экспертов займется расследованием коррупционных обвинений в адрес парламентариев Совета Европы (СЕ).

Об этом рассказал немецкий политик Франк Швабе, пишет DW.com.

Президиум СЕ принял решение о создании комиссии большинством голосов. В ее состав могут войти бывшие судьи Европейского суда по правам человека.    

Ранее членов Парламентской ассамблеи СЕ обвинили в том, что они получали от представителей официального Баку дорогие подарки (включая икру, шелковые ковры, драгоценности и дорогостоящие часы) и наличные деньги в обмен на предотвращение принятия резолюции, осуждающей политическое преследование инакомыслящих в Азербайджане.

В 2013 году проект резолюции о политзаключенных в Азербайджане, составленный на основании доклада немецкого депутата Кристофа Штрессера, был неожиданно отклонен.

Глава научно-исследовательского центра ESI Геральд Кнаус заметил, что расследование "запоздало". По его словам, ESI еще в 2012 году рассказал, как Азербайджан пытался оказывать давление на СЕ. В декабре 2016 года организация опубликовала еще ряд подробностей дела, однако глава ПАСЕ, испанец Педро Аграмунт, никак не ответил на обвинения.

Парламентская ассамблея Совета Европы собирается на пленарные заседания, проходящие в Страсбурге, 4 раза в год. В число депутатов входят 324 представителя 47 европейских стран.

Подробнее о ситуации, сложившейся в ПАСЕ, читайте в публикации "Европейской правды" "Ассамблея политической коррупции: как в ПАСЕ нашли азербайджанские взятки и российские интересы".

Темы: ПАСЕ Азербайджан
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