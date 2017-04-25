Трамп собирает сенат для обсуждения проблемы Северной Кореи

Администрация США пригласила американский сенат в полном составе посетить Белый дом для проведения брифинга по вопросу о ядерной программе Северной Кореи.

Об этом сообщает BBC.

В экстренном совещании, которое состоится в Белом доме в среду, примут участие все 100 членов сената (в верхней палате конгресса у каждого штата по два представителя), а также госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис.

Помимо госсекретаря Тиллерсона и главы Пентагона Мэттиса перед сенаторами выступят директор Национальной разведки США Дэн Коутс и глава американского генштаба Джозеф Данфорд

Незадолго до этого президент Дональд Трамп обратился в Совет Безопасности ООН, призвав "наконец-то решить" проблему КНДР.

Как сообщалось, группа военных кораблей, возглавляемая авианосцем "Карл Винсон", подойдет к Корейскому полуострову в течение ближайших дней.

Накануне государственные СМИ Северной Кореи заявили, что готовы потопить авианосец одним ударом.