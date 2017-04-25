Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп закликав Радбез ООН "нарешті вирішити" проблему КНДР

Вівторок, 25 квітня 2017, 02:06

Президент США Дональд Трамп закликав ООН розширити санкції проти КНДР.

З такою заявою президент США виступив на зустрічі з представниками Ради безпеки ООН, повідомляє BBC.

"Північна Корея - це велика проблема для всього світу. І цю проблему ми повинні, нарешті, вирішити", - цитує агентство Франс прес слова Трампа.

"Нинішній статус-кво в Північній Кореї неприйнятний, і Рада безпеки має запровадити додаткові, більш суворі санкції, щоб протидіяти корейській ядерній програмиі та програмі з виготовлення балістичних ракет", - заявив президент.

Як відомо, Північна Корея в останні роки регулярно проводить ракетні випробування, незважаючи на численні вимоги ООН припинити запуски.

Раніше Трамп заявив, що Вашингтон співпрацює з Китаєм для врегулювання ситуації навколо ядерної програми Північної Кореї і висловив упевненість, що Пекін використає свої важелі для тиску на КНДР.

При цьому, для підтримки готовності реагувати, до Корейського півострова була спрямована ударна група військово-морського флоту США, в яку входить авіаносець "Карл Вінсон" і інші військові кораблі.

Північна Корея заявила, що американський авіаносець може бути потоплений одним ударом.

Раніше Північна Корея вже заявляла, що готова використовувати зброю проти ударної групи військово-морського флоту США і готова до війни, якщо буде спровокована Сполученими Штатами Америки.

"Українська правда" у Threads

Теми: ядерна зброяПівнічна КореяООНТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
ядерна зброя
Медведєв назвав варіанти закінчення війни: або переговори, або ядерний удар
Ядерні заряди навряд чи вже у Білорусі – Генштаб ЗСУ
Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї в Україні – FT
Останні новини
00:22
Офіс Президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
Усі новини...
Реклама: