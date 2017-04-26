В Крыму "суд" отклонил все апелляции по делу "Хизб ут-Тахрир"

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Среда, 26 апреля 2017, 01:48

Во вторник, 25 апреля, в аннексированном Крыму Бахчисарайский районный "суд" отклонил все апелляционные жалобы по делу "Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев в Facebook.

"Судья отклонил все апелляционные жалобы, которые подавали сами ребята и их адвокаты", - отметил он.

Семедляев добавил, что заседание проходило в закрытом режиме.

Таким образом, предыдущее постановление остается в силе. Как известно, 9 апреля "суд" продлил на месяц арест четверым фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир".

12 мая прошлого года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

Темы: суд аннексия политзаключенные
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