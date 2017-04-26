СМИ обнародовали причины катастрофы ТУ-154, везшего в Сирию артистов

Катастрофа летевшего в Сирию военного лайнера Ту-154 25 декабря 2016 года в Сочи произошла из-за перегрузки: вместо нормативных 98 т взлетный вес составлял более 110 т.

Об этом сообщает "Газета.Ru", ссылаясь на специалистов, участвующих в расследовании.

Согласно информации, 24 декабря при взлете с подмосковного аэродрома Чкаловский, откуда Ту-1542Б-2 начал свой маршрут, взлетный вес самолета вместе с заправленными в него 24 т топлива составил 99,6 т.

Это превышало нормативы, но отклонение в 1,6 т было несущественным. При таком весе самолет обычно взлетает без особых проблем.

"В Адлере из Ту-154Б-2 никто не выходил, за исключением командира и второго пилота. В самолет ничего дополнительно не грузили, однако лайнер был дозаправлен по максимуму. В его баках было 35,6 т топлива. По оценкам специалистов, в результате взлетный вес лайнера вместо нормативных 98 т составил около 110 т", - сказано в материале.

"Если бы командир экипажа знал о превышении нормативного взлетного веса более чем на 10 т, он или отказался бы от полета, или взлетал бы с учетом того, что самолет перегружен", - отмечается в сообщении.

Как сообщается в публикации, действия опытного экипажа и поведение исправной машины во время взлета в Адлере можно объяснить только тем, что командир Ту-154 не знал ни характера, ни точного веса груза на борту, а следовательно — и о перегрузке своего самолета.

"Поэтому в Адлере в самолет и перелили топлива. Вероятно, его залили бы меньше, если бы знали точный вес имущества, которое погрузили в самолет в Чкаловском. Возможно, в самолет поместили что-то сравнительно небольшое по объему, но значительное по своему удельному весу", - говорится в материале.

Последние действия экипажа, по мнению, изложенному в статье, можно объяснить тем, что летчики догадались, что с самолетом что-то не так, и попытались вернуться на аэродром вылета, чтобы сесть на другую, меньшую по размеру взлетно-посадочную полосу в Адлере. Однако не хватило высоты.

На самолете Ту-154, разбившемся рано утром 25 декабря, летели артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт на российской базе Хмеймим в Сирии. Их сопровождали съемочные группы Первого канала, НТВ и "Звезды". Всего погибли 92 человека — 84 пассажира и 8 членов экипажа.