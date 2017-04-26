Дело Насирова: Суд начался без Бобровника

Соломенский райсуд Киева вечером 26 апреля начал рассмотрение продлении меры пресечения отстраненному от должности председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову.

Как сообщает Радио Свобода, дело рассматривает судья Виктория Кицюк, а не Александр Бобровник, как раньше.

Бобровник, как сообщал прокурор, заболел.

Суд предлагал перенести рассмотрение на 9 утра четверга. Но адвокаты настаивали на рассмотрении дела сейчас, мотивируя это тем, что у Насирова завтра утром операция.

Как известно, заседание суда о продлении меры пресечения для Насирова должно было начаться в 16:00.

Детективы НАБУ в начале марта задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Следствие считает, что Роман Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.

Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.

Суд в течение нескольких дней избирал Насирову меру пресечения, 7 марта суд избрал меру пресечения - содержание под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога 100 млн гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиарда гривен.

Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как за него внесли залог в 100 млн гривен.

Насиров был назначен председателем Государственной фискальной службы в мае 2015 года, до этого он был народным депутатом, он прошел в Верховную Раду по спискам партии "Блок Петра Порошенко".