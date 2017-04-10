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PROSUD: Судья Бобровник пьет на рабочем месте и берет взятки

Понедельник, 10 апреля 2017, 01:18
PROSUD: Судья Бобровник пьет на рабочем месте и берет взятки

Судья Соломенского суда Киева Александр Бобровник, который рассматривал дело Александра Насирова, пьет на рабочем месте и берет взятки прямо в кабинете.

Об этом сообщает проекта Автомайдана "PROSUD" на странице в Facebook со ссылкой на копии протоколов осмотра видеозаписей, которые велись в рамках проведения оперативно-технических мероприятий в служебном кабинете Бобровника.

Активисты отмечают, что ранее против Бобровника было возбуждено уголовное дело по ст. 375 УК Украины (заведомо неправосудное решение) из-за того, что он "помог" отобрать квартиру у Александра Кучерявенко. Мужчина 3,5 года жил на улице, затем все-таки смог вернуть свою жилплощадь.

При этом активисты сообщают, что дело против Бобровника было вскоре закрыто. После этого адвокаты обжаловали закрытие дела, и оно было возобновлено. Однако неделю назад стало известно, что его снова закрыли.

PROSUD сообщает, что в рамках уголовного дела проводились негласные следственные действия и в кабинете Бобровника была установлена видеокамера, которая фиксировала все, что там происходит.

"Эти протоколы настолько точно и ярко демонстрируют ужасное состояние нашего правосудия, что их должен прочитать каждый. Поэтому мы решили опубликовать их. Там есть все - и систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, и деньги, и то, как рассматриваются дела. Заинтересовал факт, что несколько раз упоминается ВКК, в которой Бобровник вроде как "решает вопрос", - пишут активисты.

Так, в протоколе от 04.03.15 г. указан следующий вывод: "В ходе применения оперативно-технических мероприятий были получены сведения, свидетельствующие о наличии в действиях Бобровника А.В. признаков уголовных и коррупционных правонарушений, в том числе незаконное получение судьей материальных благ, нарушение требований Закона относительно беспристрастного рассмотрения дел, совершение действий, которые порочат звание судьи и могут вызвать сомнения в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности судебных органов".

Протокол от 14.01.2015 г: "9.56 Б. Принимает спиртные напитки. 11.38 Б. под своим рабочим столом считает денежные средства, и перевязывает их резинкой".

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Темы: суд
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