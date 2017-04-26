САП: Деньги для залога Насирова имеют законное происхождение

В специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляют, что Госслужба финконтроля проверила происхождение денег для залога, внесенного за отстраненного от должности председателя ГФС Романа Насирова, подозреваемого в злоупотреблении властью.

Как сообщил Радио Свобода прокурор САП Роман Симкив, служба пришла к выводу, что источники поступления этих средств, часть из которых внесла жена Насирова, часть - его тесть, - законны.

Были ли из этих средств уплачены налоги, должна проверять Государственная фискальная служба, сказал Роман Симкив в помещении Соломенского райсуда Киева, который должен рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения Насирову.

По словам прокурора, САП просит суд продлить еще на два месяца меру пресечения Насирову.

Как заявил Симкив, в частности, это касается: электронного браслета, который должен носить Насиров, и его паспортов, которые сейчас хранятся в Государственной миграционной службе.

Прокурор также спрогнозировал, что заседание суда может быть перенесено.

В то же время Насиров, который в марте вышел из СИЗО под залог в 100 млн гривен, заявил, что настаивает на отмене меры пресечения. Он заявил, что считает дело против себя политическим и "срежиссированным".

По словам Насирова, он не собирается бежать из страны и намерен сотрудничать со следствием.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, заседание суда о продлении меры пресечения для Насирова, которое должно было начаться в 16:00, до сих пор не началось.

Детективы НАБУ в начале марта задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Следствие считает, что Роман Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.

Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.

Суд в течение нескольких дней избирал Насирову меру пресечения, 7 марта суд избрал меру пресечения - содержание под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога 100 млн гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиарда гривен.

Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как за него внесли залог в 100 млн гривен.

Насиров был назначен председателем Государственной фискальной службы в мае 2015 года, до этого он был народным депутатом, он прошел в Верховную Раду по спискам партии "Блок Петра Порошенко".