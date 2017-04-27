35-летнему киевлянину объявили подозрение в похищении "Апостола"

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Четверг, 27 апреля 2017, 15:23

Киевская местная прокуратура №10 сообщила о подозрении 35-летнему злоумышленнику, который пытался сбыть похищенную из библиотеки им. Вернадского книгу "Апостол".

Об этом сообщает 27 апреля пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

В ходе досудебного следствия, начатого по факту кражи старопечатной книги, была получена информация о том, что указанным лицом запланировано проведение встречи с потенциальным покупателем с целью продажи этой книги. Ее стоимость злоумышленник оценил в 2,5 млн гривен.

25 апреля 2017 года в помещении ресторана на улице Саксаганского при попытке сбыта старопечатной книги злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

При проведении осмотра места происшествия книгу изъяли и в дальнейшем ее осмотрели сотрудники Национальной библиотеки Украины им. Вернадского, которые установили, что это именно тот экземпляр "Апостола", который был похищен из библиотеки 10 мая 2016 года, информирует Максимец.

По результатам следственных действий, лицу, которое пыталось незаконно сбыть книгу, вручено уведомление о подозрении в совершении преступления предусмотренного ст. 198 УК Украины (сбыт имущества, полученного преступным путем).

Кроме того, правоохранители просят Шевченковский районный суд Киева посадить подозреваемого под круглосуточный домашний арест.

Относительно других лиц, которые были задержаны на месте происшествия, проводится проверка на их причастность к совершению уголовного правонарушения, указывают также правоохранители.

В то же время, по словам Максимец, продолжаются мероприятия по установлению и розыску всех лиц, причастных к краже старопечатной книги.

Украинская правда

Темы: Киев прокуратура
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