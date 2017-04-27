35-річному киянину оголосили підозру у викраденні "Апостола"

764 перегляди
0
Четвер, 27 квітня 2017, 15:23

Київська місцева прокуратура №10 повідомила про підозру 35-річному зловмиснику, який намагався збути викрадену із бібліотеки ім. Вернадського книгу "Апостол".

Про це повідомляє 27 квітня прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.

В ході досудового слідства, розпочатого за фактом крадіжки стародруку, було отримано інформацію про те, що вказаною особою заплановано проведення зустрічі з потенційним покупцем з метою продажу цієї книги. Її вартість зловмисник оцінив у 2,5 млн гривень.

25 квітня 2017 року в приміщенні ресторану на вулиці Саксаганського при спробі збуту стародруку зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України.

При проведенні огляду місця події книгу вилучили та у подальшому її оглянули співробітники Національної бібліотеки України ім. Вернадського, які встановили, що це саме той екземпляр "Апостолу", який було викрадено з бібліотеки 10 травня 2016 року, інформує Максимець.

За результатами слідчих дій особі, яка намагалася незаконно збути стародрук, вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбаченого ст. 198 КК України (збут майна, одержаного злочинним шляхом).

Крім того, до правоохоронці просять Шевченківський районний суд Києва посадити підозрюваного під цілодобовий домашній арешт.

Щодо інших осіб, які були затримані на місці події, проводиться перевірка на їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, зазначають також правоохоронці.

Водночас за словами Максимець, тривають заходи щодо встановлення та розшуку усіх осіб, причетних до крадіжки стародруку.

Українська правда

Теми: Київ прокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Київ має 4 варіанти подолання черг у дитячі садки 27 квітня 2017, 13:29
Екс-нардеп РФ розповів, хто стоїть за вбивством Вороненкова 27 квітня 2017, 12:46
У Києві хочуть збудувати 5 центрів переробки сміття 26 квітня 2017, 16:38
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ФСБ через софт "Стахановець" могла качати дані з України – СБУ
ЗМІ: У Москві затриманий екс-депутат ВР
Насіров ще два місяці носитиме електронний браслет
Ніхто повісток призовникам на кордоні вручати не буде
Усі новини
Померти, як в Англії

Чим корисний Україні досвід британських хоспісів

Здоров'я

Година бігу може додати 7 годин до вашого життя – вчені