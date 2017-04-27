Насиров отрицает, что после объявления подозрения ходил в визовый центр

Отстраненный от должности председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров отрицает, что посещал визовый центр в Киеве.



Об этом Роман Насиров сказал журналистам в кулуарах здания суда, сообщает Укринформ.



Ранее Алексей Тамразов 18 апреля на своей странице в Facebook опубликовал фото с визового центра vfs.global, где был замечен человек в темных очках, очень похожый на Насирова.



Насирова объяснил имеющиеся в Интернете фото стечением обстоятельств.



ФОТО: А ЛЕКСЕЙ ТАМРАЗОВ

"Эта фотография была сделана в ТРЦ "Гулливер" на пятом этаже, где я покупал воду. Откуда взялась информация, что я был в визовом центре, я не знаю, я там не был", - сказал Насиров.



Он также отметил, что вблизи квартиры, где он живет после внесения залога, есть несколько визовых центров и при желании он мог бы воспользоваться ими.



Как известно, в четверг Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца мера пресечения Насиров в виде содержания под стражей с альтернативой залога 100 миллионов гривен.



После внесения залога на Насирова одели электронный браслет.