Насиров отрицает, что после объявления подозрения ходил в визовый центр

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Четверг, 27 апреля 2017, 15:37

Отстраненный от должности председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров отрицает, что посещал визовый центр в Киеве.

Об этом Роман Насиров сказал журналистам в кулуарах здания суда, сообщает Укринформ.

Ранее Алексей Тамразов 18 апреля на своей странице в Facebook опубликовал фото с визового центра vfs.global, где был замечен человек в темных очках, очень похожый на Насирова.

Насирова объяснил имеющиеся в Интернете фото стечением обстоятельств.

 
ФОТО: АЛЕКСЕЙ ТАМРАЗОВ

"Эта фотография была сделана в ТРЦ "Гулливер" на пятом этаже, где я покупал воду. Откуда взялась информация, что я был в визовом центре, я не знаю, я там не был", - сказал Насиров.

Он также отметил, что вблизи квартиры, где он живет после внесения залога, есть несколько визовых центров и при желании он мог бы воспользоваться ими.

Как известно, в четверг Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца мера пресечения Насиров в виде содержания под стражей с альтернативой залога 100 миллионов гривен.

После внесения залога на Насирова одели электронный браслет.

Темы: Насиров суд СМИ
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