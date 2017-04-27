Насіров заперечує, що після оголошення підозри ходив у візовий центр

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Четвер, 27 квітня 2017, 15:37

Відсторонений від посади голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров заперечує, що відвідував візовий центр у Києві.

Про це Роман Насіров сказав журналістам в кулуарах приміщення суду, повідомляє Укрінформ.

Раніше Олексій Тамразов 18 квітня на своїй сторінці в Facebook опублікував фото з візового центру vfs.global, де був помічений чоловік у темних окулярах, дуже схожий Насірова.

 
Фото: Олексій Тамразов

Сам Насірова пояснив наявні в Інтернеті фото збігом обставин.

"Ця фотографія була зроблена в ТРЦ "Гулівер" на п'ятому поверсі, де я купував воду. Звідки взялася інформація, що я був у візовому центрі, я не знаю, я там не був", - сказав Насіров.

Він також зазначив, що поблизу квартири, де він мешкає після внесення застави, є кілька візових центрів і при бажанні він міг би скористатися ними.

Як відомо, у четвер Солом'янський районний суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід Насірову у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави 100 мільйонів гривень.

Після внесення застави на Насірова одягли електронний браслет.

Теми: Насіров суд ЗМІ
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