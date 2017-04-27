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Насіров ще два місяці носитиме електронний браслет

Четвер, 27 квітня 2017, 14:13

Солом'янський районний суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід відстороненому на час слідства голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави 100 мільйонів гривень.

Таке рішення зачитала головуюча суддя Вікторія Кицюк в четвер.

"Клопотання прокуратури задовільнити", - зазначила вона.

Водночас на Насірова поклали обов'язки носити електронний браслет, віддати документи, які дозволяють йому покидати країну, повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, прибувати до детектива, прокурора чи слідчого судді за першою вимогою, утримуватися від спілкування зі свідками.

 
фото: роман Кравець

Варто зазначити, що під час оголошення судді в залі не було самого Романа Насірова та його адвокатів, які не встигли повернутися до суду з обіду.

Рішення суду не підлягає оскарженню.

Як відомо, ввечері 26 квітня суд розпочав розгляд продовження запобіжного заходу Насірову.

Детективи НАБУ на початку березня затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

7 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу в 100 мільйонів гривень.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Насіровсудпрокуратура
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